фото прислано читателями

Саратовцы пожаловались в редакцию на автохамов в пешеходной зоне.

Сегодня, 10 сентября, в редакцию «КП-Саратов» обратились читатели, гуляющие по пешеходной зоне в День города.

Негодование саратовцев было вызвано автомобилями, припаркованными в пешеходной зоне на улице Волжской и проезжающими по ней.

фото прислано читателями

Отметим, что если у владельцев автомобилей есть соответствующее разрешение на проезд или же парковку на этой территории (жильцы домов, коммерческие автомобили), то к автовладельцам вопросов нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

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