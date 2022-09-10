Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2022 12:08

Саратовцы пожаловались в редакцию на автохамов в пешеходной зоне

Евгений Бадиков
фото прислано читателями

фото прислано читателями

Саратовцы пожаловались в редакцию на автохамов в пешеходной зоне.

Сегодня, 10 сентября, в редакцию «КП-Саратов» обратились читатели, гуляющие по пешеходной зоне в День города.

Негодование саратовцев было вызвано автомобилями, припаркованными в пешеходной зоне на улице Волжской и проезжающими по ней.

фото прислано читателями

фото прислано читателями

Отметим, что если у владельцев автомобилей есть соответствующее разрешение на проезд или же парковку на этой территории (жильцы домов, коммерческие автомобили), то к автовладельцам вопросов нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.