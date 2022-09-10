фото: архив КП

Жители Заводского района Саратова остались без воды. Об этом сообщает информирует пресс-служба ООО «КВС».

Сегодня, 10 сентября, для ликвидации аварии на водопроводе воду отключили абонентам в домах №16/24-34а на улице Крымской, жителям улицы Марины Расковой и в домах №60 и №62 по Новоастраханскому шоссе.

Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают к полуночи.

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