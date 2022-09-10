Саратовские страдания

Стартовал XIX международный кинофестиваля «Саратовские страдания». Торжественное открытие фестиваля состоялось вчера, 9 сентября.

Торжественное открытие Девятнадцатого международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» прошло в Доме кино, на улице Октябрьской, д.43. Началось мероприятие с фильма 1957 года «Дом, в котором я живу» (Л. Кулиджанов, Я. Сегель), который представил сценарист, киновед, кинокритик, ведущий телевизионной программы «Документальная камера» на канале Культура Андрей Шемякин (Москва).

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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