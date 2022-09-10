Ирина Романова: надеюсь на прекращение дебошей и провокаций на участках

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Сегодня, 10 сентября, в ИКСО подвели итоги первого дня объединенного голосования на выборах губернатора и депутатов Саратовской областной думы.

Речь в том числе шла и о скандальных ситуациях на участках без которых традиционно не обошлось. На одном из участков была зафиксирована попытка фотосъемки персональных данных избирателей.

- Считаем недопустимым поведение некоторых представителей партий. Ряд материалов по Заводскому, Фрунзенскому и Ленинскому районов переданы в Роскомнадзор и прокуратуру.

Доверенные лица кандидата от партии КПРФ начинают «гастролировать» по участкам, требовать предоставить списки избирателей или надомный реестр голосования. Ситуация доходит до абсурда. Кандидат или уполномоченный представитель кандидата требует показать списки избирателей, что представители УИК не имеют права делать по закону. Представитель комиссии предлагает показать их наблюдателю от его же партии, но кандидат отказывается и устраивает скандал.

Такая ситуация произошла на участке №20. На участке №354 провокацию также устроил Александр Анидалов. В грубой форме он требовал предоставить ему списки избирателей. Аналогичная ситуация было в 2021 году Выражаю надежду на то, что в дальнейшем процедура выборов будет проходить без подобных дебошей, - заявила Председатель ИКСО Ирина Романова.

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