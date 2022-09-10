фото: архив КП

Выборы в Саратовской области: избиратель сломал ящик для голосования. Об этом стало известно от региональной избирательной комиссии.

Сегодня, 10 сентября, в Ленинском районе Саратова обнаружено нарушение на избирательном участке №285. ТИК провела выездную проверку по жалобам по поводу того, что одна из стенок ящика отошла от ребра жесткости. Сообщается, что один из избирателей сломал ящик. О том, сделано это было случайно, или намеренно, не уточняется.

— Председатель участковой комиссии обратила на это внимание и оперативно приняла все необходимые меры в соответствии с законодательством – стенки ящика для голосования дополнительно опечатаны по периметру, конструкция ящика была восстановлена без нарушения тайны волеизъявления граждан, - отметили в ведомстве.

Голосование продолжилось в штатном режиме. Все действия производились в присутствии наблюдателей и членов комиссии с правом решающего голоса. После голосования бюллетени из стационарного ящика были перемещены в сейф-пакет, о чем составили соответствующий акт.

— Оснований для признания бюллетеней недействительными у избирательной комиссии не имеется, - добавили в облизбиркоме.

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