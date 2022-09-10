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В танцах на саратовском избирательном участке не усмотрели нарушений. Об этом стало известно на пресс-конференции председателя избирательной комиссии Саратовской области Ирины Романовой.

Сегодня, 10 сентября, состоялась пресс-конференция председателя регионального избиркома. По словам Романовой, на 12:00 поступили 12 жалоб, часть рассмотрена, нарушения не выявлены.

Была жалоба на участок в центре соцобслуживания, где была репетиция танца. Группа предупреждала, что они придут. Комиссия рассмотрела их просьбу и не нашли препятствий. Помещение большое, нарушения не было.

- Ситуация раскручивается ради хайпа. К голосованию танцы отношения не имели, - сообщает председатель ИКСО Ирина Романова.

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