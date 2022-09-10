фото из соцсетей

В Балаково жителей возмутила женщина с грудным ребенком на руках за рулем. Об этом стало известно из соцсетей.

Вчера, 9 сентября, в городском сообществе «На дорогах Балаково» появилась публикация от одного из подписчиков. К записи приложено несколько фотографий, на которых за рулем автомобиля Nissan сидит женщина вместе с грудным ребенком на руках.

Сама иномарка находится на дороге, но непонятно, едет она или стоит.

— Прошу сотрудников ГИБДД обратить особое внимание на даму с грудным ребенком за рулем. Фото сделано на Саратовском шоссе в 17:00, – пишет автор публикации.

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