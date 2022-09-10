кадры «ГТРК Саратов»

В Саратове проходят соревнования по сапбордингу. Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z»

Сегодня, 10 августа, в Саратове начали отмечать День города. В эти минуты на новом пляже впервые проходят открытые городские соревнования по сапбордингу.

Сапсерфинг (он же сапбординг), — водный вид спорта, разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

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