Вячеслав Володин. Фото из телеграм-канала «Володин Саратов»

Володин выразил мнение о причинах развала саратовских предприятий. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикера госдумы «Володин Саратов».

— Сегодня мы видим, что застройщик облагораживает территории. Через благотворительность в кратчайшие сроки вводится сквер. Путь становления Осипова - тяжелейшее время. Пройдя через это все, создав большое предприятие, имея ресурсы, дальше на плечи детей и внуков рано или поздно это переложит. Для него будет трагедией, когда эти плечи не выдержат. А это повсеместно.

Малышевское предприятие. Где оно? Его нет. Почему? Не стало человека который создавал, а наследники не потянули. Нефтемаш-Сапкон где? Такая же ситуация.

И те кто отдают себе отчет, что тот путь который прошли они, не смогут пройти их наследники, потому что они родились с золотой или серебряной ложкой во рту. У них другой путь, и это надо учитывать!,— высказался спикер госдумы Вячеслав Володин.

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