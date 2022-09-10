фото: Пресс-служба МЧС

В Энгельсе сгорела квартира в пятиэтажке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Вчера, 9 сентября, в Энгельсе произошел пожар. В 20:43 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в однокомнатной квартире пятиэтажного дома на пр. Строителей. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. На тушение выезжали 3 единицы техники.

Пострадавших нет.

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