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В Саратовской области в первый день выборов явка составила 20 процентов. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

Сегодня, 10 сентября, в Саратовской области стартовал второй день голосования на выборах Губернатора области и депутатов Саратовской областной Думы седьмого созыва. Начали свою работу 1746 постоянных участковых избирательных комиссий.

В первый день голосования, вчера, 9 сентября, на избирательные участки пришли 383 622 избирателя, явка составила 20,93 процента. Голосование продлится до 20:00 11 сентября.

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