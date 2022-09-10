Сегодня, 10 сентября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 735 жителей за сутки. Всего в регионе обнаружено 270 348 зараженных в регионе. Выздоровело с начала эпидемии 258 903 человека, за сутки — 511. В стационарах остаются 282 человека, на амбулаторном лечении — 5 162.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 31;
- 7-14 лет — 34;
- 15-17 лет — 17;
- 18-29 лет — 91;
- 30-49 лет — 210;
- 50-64 лет — 175;
- 65 и старше — 177.
С пневмонией поступили 14 человек, с признаками ОРВИ — 720, один пациент поступил с бессимптомным течением.
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