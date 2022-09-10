У Триумфальной арки в Саратове

В Саратове проводят свадьбы у Триумфальной арки. Напомним, о полном восстановлении исторического объекта объявили вчера, ко Дню города.

К арке приехали три семейные пары: золотые юбиляры Овчинниковы Владимир и Зоя, а также молодожены Павленко Александр и Юлия и Шипиловы Максим и Лариса.

В региональном управлении ЗАГСа говорят о появлении новой традиции в Саратове.

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