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Общество10 сентября 2022 5:40

В Саратове проводят свадьбы у Триумфальной арки

Наталия Калинина
У Триумфальной арки в Саратове

У Триумфальной арки в Саратове

В Саратове проводят свадьбы у Триумфальной арки. Напомним, о полном восстановлении исторического объекта объявили вчера, ко Дню города.

К арке приехали три семейные пары: золотые юбиляры Овчинниковы Владимир и Зоя, а также молодожены Павленко Александр и Юлия и Шипиловы Максим и Лариса.

В региональном управлении ЗАГСа говорят о появлении новой традиции в Саратове.

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