Сегодня, 10 сентября, в Саратове будет туманно и прохладно, об этом сообщают специалисты регионального Гидрометцентра.

В Саратове облачно, но дождя не обещают. Воздух днем прогреется до +15 градусов. Дует южный ветер со скоростью 5 м/с.

В Саратовской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых районах будет туман с видимостью 500-1000 м. Ветер дует северо-западный, со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха днем от +12 до +17 градусов.

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