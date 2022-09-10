Роман Бусаргин посещает Утес Степана Разина
Бусаргин рассказал о развитии инфраструктуры на Утесе Степана Разина в своем Телеграм-канале.
Недавно было завершено строительство дороги к селу Белогорское, которое находится возле утеса. Далее планируется создать студенческий кемпинг, глэмпинг, пляжные зоны и кафе. Заявки по этим проектам направят в Корпорацию «Туризм. РФ» и Ростуризм, чтобы государство выделило средства.
Местные власти до весны следующего года обязаны организовать вывоз мусора, обустроить подходы к воде, места для палаток и другие удобства.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.