Роман Бусаргин посещает Утес Степана Разина

Бусаргин рассказал о развитии инфраструктуры на Утесе Степана Разина в своем Телеграм-канале.

Недавно было завершено строительство дороги к селу Белогорское, которое находится возле утеса. Далее планируется создать студенческий кемпинг, глэмпинг, пляжные зоны и кафе. Заявки по этим проектам направят в Корпорацию «Туризм. РФ» и Ростуризм, чтобы государство выделило средства.

Местные власти до весны следующего года обязаны организовать вывоз мусора, обустроить подходы к воде, места для палаток и другие удобства.

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