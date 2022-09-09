Саратовская консерватория широко отметит 110-летие

Сегодня, 9 сентября, в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова прошла пресс-конференция по подготовке к музыкально-театральному фестивалю «Традиции прошлого – перспективы будущего». Событие приурочено к 110-летию учебного заведения.

Во встрече приняли участие: первый заместитель министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева, ректор консерватории Александр Занорин, директор Театрального института при консерватории Роман Сопко, проректор консерватории по научной и международной деятельности Ирина Полозова и проректор консерватории по творческой и социально-воспитательной работе Алексей Кошелев.

В начале встречи Занорин поблагодарил за поддержку региональное правительство и, в частности, министерство культуры, а также главу ведомства Наталию Щелканову.

Откроется фестиваль 12-го сентября IV-м Всероссийским молодёжным театральным фестивалем имени Народной артистки СССР Валентины Ермаковой. В рамках этого события пройдёт и конкурс «Театральные фрагменты», уточнил Роман Сопко. Он также рассказал, что 19-го числа откроют творческую лабораторию современного искусства «Сотворчество» – там все желающие смогут посетить мастер-классы и лекции ведущих педагогов.

Занорин добавил, что в лаборатории «Сотворчество» педагогами московской консерватории широко будет представлено электронное направление музыки. Преподаватели дадут мастер-классы и проведут лекции. Ректор уточнил, что 14 сентября академический хор ВУЗа выступит на Осеннем хоровом фестивале московской консерватории.

В сам День рождения консерватории дадут II суточный марафон классической музыки. Он стартует 21 сентября в 18:30. Первым на сцену Большого зала выйдет симфонический оркестр «собиновки», через 24 часа марафон закроют народники. Выступления будут длиться по 50 минут, с 10-минутными антрактами:

- Прошлый марафон получил хорошие отзывы, поэтому решили и на 110-летие провести. Примут участие все коллективы Саратовской консерватории: и камерный оркестр, и симфонический, духовой, академический хор. Также выступят коллективы, которые сотрудничают и регулярно выходят на наши сцены, театр новой музыки. Театральный институт консерватории тоже представит спектакли (их будут давать в театральном зале). Все кафедры будут, в том числе концерт учеников музыкальной школы, училища и многие другие мероприятия, - сказал Алексей Кошелев, отметив, что особенно ждут концерт ведущих солистов консерватории.

Отвечая на вопрос нашего корреспондента, Кошелев уточнил, что с марафон также можно будет посмотреть и послушать онлайн. Запланированы трансляции на радио «Россия» и в интернете (последняя – предположительно, на платформе соцсети «ВКонтакте»).

А 29-го сентября состоятся важнейшие из событий для саратовской консерватории и города в целом – заседание ФУМО и Ассоциации музыкальных образовательных учреждений, а также Международная научно-практическая конференция, на которых представители практически всех творческих ВУЗов страны поделятся новыми наработками и обсудят проблемы современного музыкального (и не только) образования.

- На конференции презентуют второе издание энциклопедии саратовской консерватории. Она стала больше, солиднее на 200 страниц, содержание обогащено за счёт активной работы наших педагогов в архивах Саратовской области. Для нас это важно, потому что время уходит, факты забываются, непосредственная связь с людьми утрачивается. В энциклопедии мы постарались собрать всё, что можно было найти. Эта работа делалась всем коллективом консерватории на основе первого издания, которое выпустили к 100-летию, - проанонсировала Ирина Полозова.

30-го числа пройдёт Торжественное заседание Учёного Совета консерватории (в Большом зале). На нём, помимо официальной части, также предусмотрена творческая – выступят ученики и преподаватели «собиновки».

Также на встрече Занорин рассказал о начале работы при консерватории Центра креативных индустрий. Он заработал 1 сентября. Центр предоставляет следующие услуги: аудиоинженеринг, создание и продвижение объектов интеллектуальной собственности, визуализацию творческих проектов, вплоть до видеопортфолио, предоставление сценической площадки, прокат костюмов, декораций, операторов, звукооператоров, педагогов по вокалу и прочих специалистов.

Также взявшая слово Татьяна Астафьева уточнила, что на базе Саратовского областного колледжа искусств в Балакове откроют школу креативных индустрий (по аналогии с Центром). Она будет рассчитана на 120 обучающихся, сейчас там планируют сделать четыре студии. Открытие запланировано на 30-е сентября, оно также пройдёт в рамках фестиваля ««Традиции прошлого – перспективы будущего». В том числе, Астафьева поблагодарила Занорина за труд:

- Безусловно, Саратовская консерватория – наша кузница кадров. Музыкальные школы, колледж искусств и филиалы обеспечены педагогами, имеющими высокий уровень профессионализма, - отметила замминистра.

С подробной программой предстоящих событий можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте консерватории, в кассе и, изучив афишы «собиновки».

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