В Саратове больше часа тушили дачу

Сегодня, 9 сентября, в Ленинском районе Саратова горела дача. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в СНТ «Ветерок» посёлка Нефтяников поступил в 16:21. На место отправили три расчёта.

Потушить пожар удалось к 17:26. Никто не пострадал. Специалисты уточняют повреждённую огнём область.

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