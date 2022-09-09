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Происшествия9 сентября 2022 14:33

В Саратове больше часа тушили дачу

К счастью, никто не пострадал
Дарья Васенина
Дарья Васенина

Сегодня, 9 сентября, в Ленинском районе Саратова горела дача. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в СНТ «Ветерок» посёлка Нефтяников поступил в 16:21. На место отправили три расчёта.

Потушить пожар удалось к 17:26. Никто не пострадал. Специалисты уточняют повреждённую огнём область.

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