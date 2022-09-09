Бондаренко «забыл» рассказать саратовским избирателям про 6 666 рублей

Николай Бондаренко

Сегодня, 9 сентября, в Саратовской области стартовали трехдневные выборы губернатора и депутатов регпарламента. Не обошлось без скандалов. Так, коммуниста Николая Бондаренко местные блогеры заподозрили в нечестности.

- Как следует из информационного бюллетеня, расположенного на КАЖДОМ избирательном участке, Коля не указал в документах дьявольскую сумму - 6 666 рублей, полученные от налоговой. Сумма конечно копеечная, особенно по меркам коммуниста-миллионера, он наверно и не заметил это зачисление на счет, - пишет автор одного из Telegram-каналов (орфография и пунктуация сохранены).

Согласно официальной информации для избирателей, доход представителя КПРФ за прошлый год превысил семь миллионов рублей. У Бондаренко есть квартира площадью около 72,5 квадратов и два автомобиля. Напомню, коммунист избирается в Заводском районе, один из его соперников – бывший мэр Саратова Михаил Исаев.

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