На кандидата в депутаты Саратовской облдумы от КПРФ заявили в полицию

Представители комиссии обратились в Роскомнадзор, прокуратуру и полицию
На кандидата в депутаты Саратовской облдумы от КПРФ Сергея Подсевалова заявили в полицию, об этом сообщает территориальная избирательная комиссия Заводского района Саратова.
Представители комиссии обратились в Роскомнадзор, прокуратуру и полицию. Напомним, ранее его соратник по партии Тамара Игнатович также попала в поле зрения органов. Она сделала фото персональных данных избирателей на УИКе № 105, что является нарушением закона.
Подсевалов же проводил обработку данных сведений и распространение. Территориальная избирательная комиссия Заводского района обратилась в соответствующие органы о проведении проверки.
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