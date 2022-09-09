На кандидата в депутаты Саратовской облдумы от КПРФ заявили в полицию

Представители комиссии обратились в Роскомнадзор, прокуратуру и полицию

На кандидата в депутаты Саратовской облдумы от КПРФ Сергея Подсевалова заявили в полицию, об этом сообщает территориальная избирательная комиссия Заводского района Саратова.

Представители комиссии обратились в Роскомнадзор, прокуратуру и полицию. Напомним, ранее его соратник по партии Тамара Игнатович также попала в поле зрения органов. Она сделала фото персональных данных избирателей на УИКе № 105, что является нарушением закона.

Подсевалов же проводил обработку данных сведений и распространение. Территориальная избирательная комиссия Заводского района обратилась в соответствующие органы о проведении проверки.

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