Фото: Управление безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области

В Саратовской области произошли 13 лесных пожаров за лето. Сегодня, 9 сентября, об этом рассказал и.о. первого замминистра природных ресурсов и экологии региона Денис Трошин.

В этом году пожароопасный сезон начался 11 апреля. В этом году на землях лесного фонда произошло 13 пожаров на общей площади 17 га (средняя - 1 га), два - на землях Минобороны.

Инспекторами было проведено больше 4 тыс. патрулирований, выявлено 95 нарушений лесного законодательства, из них 11 - правил противопожарной безопасности. Кроме того, выдано 400 предостережений.

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