Председатель ИКСО Ирина Романова

В Саратовской области на участки вышли более 17 тысяч наблюдателей. Об этом рассказала председатель ИКСО Ирина Романова.

В регионе проходит голосование на выборах Губернатора Саратовской области, депутатов областной Думы, а также 14 избирательных кампаний в районах.

За ходом голосования следят более 17 тысяч наблюдателей, из них более 5 тысяч – наблюдатели общественной палаты. Функционируют 47 территориальных избирательных комиссий.

Все 1746 избирательных участков оснащены средствами видеорегистрации и видеофиксации. Заработал Центр общественного наблюдения за выборами.

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