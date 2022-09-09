Сегодня, 9 сентября, в двух районах Саратова отключили воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Волжском районе идут работы на водопроводных коммуникациях по адресу Веселая, 4. Без воды остались абоненты на улице Веселая (от Большой Горной до Посадского), а также на Посадского (от Веселой до Комсомольской).

В Заводском районе авария случилась по адресу Энтузиастов, 31а. Прекращена подача холодной воды по адресам проспект Энтузиастов, 29, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 33б, 33г, а также 2-й Кавказский проезд, 19.

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