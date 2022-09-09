Мошенница предстанет перед судом

Мошенница из Балаково выманила у жертв почти 5 миллионов рублей. В ГУ МВД по Саратовской области рассказали о задержании злоумышленницы.

По версии следствия, 27-летняя жительница Балаково занимала деньги у знакомых и просто людей с улицы под различными предлогами, например, на сбор справок при покупке дома или для разблокировки банковской карты. Каждый раз она обещала, что вернет в три раза больше.

Всего установлено 13 эпизодов. Общая сумма ущерба составила 4 849 706 рублей. Уголовное дело мошенницы передано в суд.

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