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Общество9 сентября 2022 11:00

В субботу в центре Саратова перекроют движение

Проводятся дорожные работы
Наталия Калинина

В субботу, 10 сентября, в центре Саратова перекроют движение автотранспорта, об этом сообщает Саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

С 8.00 будет закрыто движение транспорта по ул. Ст. Разина между улицами Кутякова и Московская. Коммунальщики проводят работы по благоустройству. Они продлятся до 20.00 завтрашнего дня.

На месте ремонта выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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