В Саратове представитель КПРФ попался на фотографировании персональных данных

Зафиксировано нарушение на выборах

В Саратове области представитель КПРФ попался на фотографировании персональных данных. Избирательная комиссия зафиксировала нарушение Федерального закона «О персональных данных».

Инцидент произошел в Заводском районе на УИК № 105. Член комиссии с правом решающего голоса от партии КПРФ Т.В. Игнатович в присутствии членов комиссии и без разрешения ее председателя сделал фотографии реестра для надомного голосования, содержащего персональные данные избирателей. По этому факту составлен соответствующий акт.

Действия представителя партии КПРФ имеют признаки административного правонарушения. Территориальная избирательная комиссия Заводского района обратилась в Роскомнадзор и полицию для проведения проверки.

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