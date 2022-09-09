Роман Бусаргин проголосовал на выборах

Роман Бусаргин проголосовал на выборах Губернатора и депутатов Саратовской областной Думы, о чем сегодня, 9 сентября, сообщило региональное правительство.

Бусаргин проголосовал на избирательном участке N1776 в г. Энгельсе.

- Сегодня я выполнил свой гражданский долг. Жителей Саратовской области призываю последовать моему примеру. Проголосовать можно 9, 10 и 11 сентября, с 8 утра до 8 вечера. Это не займет много времени. Только от саратовцев зависит будущее региона, - сказал Роман Бусаргин.

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