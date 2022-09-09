Фото: Время Саратовское Z

Сегодня, 9 сентября, в Саратове стартовали первые мероприятия в рамках празднования Дня города.

С 10.00 до 18.00 в Историческом парке «Россия - Моя история» открыта экспозиция «Укек».

С 18.00 до 20.00 в Музее-усадьбе Николая Чернышевского пройдет открытый фестиваль народного творчества «Культурная пятница».

В 18.30 на площади перед консерваторией пройдет фестиваль классической музыки «Мелодия наших сердец».

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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