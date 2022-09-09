Сегодня, 9 сентября, на Тархова ВАЗ сбил пенсионерку. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, авария произошла в 11:10 по адресу Тархова 1. ВАЗ-2114 за рулем которого был 36-летний водитель сбил 65-летнюю женщину.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

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