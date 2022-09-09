В Саратовской области продолжают набор в именные подразделения для отправки на Украину

Старший сержант Виталий Федоров

В Саратовской области продолжают набор в именные подразделения для участия в специальной военной операции на Украине.

- 24 феврали мы узнали о начале СВО и я подал рапорт. Выполнял задачи по освобождению Луганской народной республики. В июле вернулся. Представлен к награде за участие в освобождении города Лисичанска, - рассказал старший сержант Виталий Федоров.

Напомним, по вопросам контрактной службы можно обратиться в пункт отбора по телефону (8452) 38-19-20 или военкомат района.

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