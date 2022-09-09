В Энгельсе у перевернувшейся «Газели» отлетели колеса

Фото: saratovdps
Под Энгельсом у перевернувшейся «Газели» отлетели колеса. Сегодня, 9 сенятбря, очевидцы разместили фото в социальных сетях.
Как пишут горожане в группе «МДПС - Саратов и Энгельс» ВКонтакте, авария произошла на Лесокомбинатской улице с утра. На представленных кадрах видно, что у «Газели» оторвался задний мост. Сам грузовик лежит на боку, а рядом стоит подбитая иномарка.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в этом ДТП пострадавших нет.
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