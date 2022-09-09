В Энгельсе у перевернувшейся «Газели» отлетели колеса

Фото: saratovdps

Под Энгельсом у перевернувшейся «Газели» отлетели колеса. Сегодня, 9 сенятбря, очевидцы разместили фото в социальных сетях.

Как пишут горожане в группе «МДПС - Саратов и Энгельс» ВКонтакте, авария произошла на Лесокомбинатской улице с утра. На представленных кадрах видно, что у «Газели» оторвался задний мост. Сам грузовик лежит на боку, а рядом стоит подбитая иномарка.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в этом ДТП пострадавших нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.