Доска почета в Саратове

В Саратове открыли обновленную Доску почета, сегодня, 9 сентября, об этом пишет в своем Телеграм-канале Лада Мокроусова.

На Доску почета занесены имена тех, кто своим профессионализмом, опытом, знаниями и талантом прославляет Саратов. Всего там размещены портреты 24 горожан. Это ветераны, рабочие, педагоги, врачи, сотрудники предприятий и организаций.

- Лично поздравила их и вручила свидетельства о занесении на Доску почета, - пишет Мокроусова.

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