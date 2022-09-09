Доска почета в Саратове
В Саратове открыли обновленную Доску почета, сегодня, 9 сентября, об этом пишет в своем Телеграм-канале Лада Мокроусова.
На Доску почета занесены имена тех, кто своим профессионализмом, опытом, знаниями и талантом прославляет Саратов. Всего там размещены портреты 24 горожан. Это ветераны, рабочие, педагоги, врачи, сотрудники предприятий и организаций.
- Лично поздравила их и вручила свидетельства о занесении на Доску почета, - пишет Мокроусова.
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