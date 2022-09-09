Фото: "Энгельс Онлайн"

В Энгельсе женщина забыла ключи и спустилась из окна по простыням. Об этом пишут очевидцы в группе «Энгельс онлайн» Вконтакте.

Предположительно, на фото пятиэтажка № 66.

- Дом расположен напротив военной части. Двух женщин заперли, а ключей нет. И тут решила одна по покрывалу спуститься. Говорят, курить охота, а выйти не можем, потому что заперты, - пишет автор поста.

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