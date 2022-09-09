Саратовскую радиостанцию оштрафовали за избыток рекламы, об этом вчера, 8 сентября, сообщили УФАС по региону.

Надзорное ведомство выявило превышение допустимого объема рекламных сообщений на радиоканале «Monte Carlo Балаково». По закону реклама не должна занимать более двадцати процентов вещания в течение суток.

Обществу выдано предписание о прекращении нарушения требований Закона о рекламе.

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