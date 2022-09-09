На сегодня, 9 сентября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 716 жителей за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 269 613 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 258 392 человека, за сутки — 446. В саратовских стационарах остаются 272 человека, на амбулаторном лечении — 4 948.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 48;

- 7-14 лет — 30;

- 15-17 лет — 15;

- 18-29 лет — 71;

- 30-49 лет — 208;

- 50-64 лет — 181;

- 65 и старше — 163.

С пневмонией поступили 34 человека, с признаками ОРВИ — 682.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.