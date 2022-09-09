На сегодня, 9 сентября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 716 жителей за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 269 613 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 258 392 человека, за сутки — 446. В саратовских стационарах остаются 272 человека, на амбулаторном лечении — 4 948.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 48;
- 7-14 лет — 30;
- 15-17 лет — 15;
- 18-29 лет — 71;
- 30-49 лет — 208;
- 50-64 лет — 181;
- 65 и старше — 163.
С пневмонией поступили 34 человека, с признаками ОРВИ — 682.
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