Триумфальные ворота
В Саратове восстановили Триумфальную арку, о чем пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.
Триумфальные ворота были построены в 1871 году к визиту императора Александра II в Саратов, но в 1925-1927 годах их снесли.
Архитекторы и строители старались воссоздать исторический облик арки максимально близко. Например, у оригинального сооружения одна «нога» была шире другой на 12 сантиметров. Это удалось выяснить после изучения фотографий.
Скоро должны благоустроить территорию вокруг арки.
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