Избирательные участки в Саратовской области приступили к своей работе

В Саратовской области начался первый день трехдневного голосования на выборах Губернатора и Депутатов областной Думы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области стартовал первый день трехдневного голосования на выборах Губернатора Саратовской области и Депутатов областной Думы.

Ровно в 8:00 для избирателей открылись 1780 избирательных участков по всей Саратовской области. На них работают 5340 наблюдателей от партии «Единая Россия». Они будут следить за соблюдением законов и прозрачности в ходе голосования.

Кроме выборов Губернатора и депутатов Саратовской областной Думы жители Саратова выберут также трех депутатов в Саратовскую городскую Думу, а в муниципалитетах области депутатов органов местного самоуправления.

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