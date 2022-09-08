архив КП
У жительницы Солнечного из квартиры украли миллион рублей. Об этом сообщает УМВД города Саратова.
По заявлению ведомства, 30-летняя жительница Саратова обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала, что в ее квартиру на улице Батавина проникли неизвестные, подобрав ключ. Воры лишили потерпевшую 940 тысяч рублей наличными и ювелирных украшений, ценность которых саратовчанка оценивает в 186 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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