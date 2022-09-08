Роман Бусаргин

Роман Бусаргин пригласил саратовцев на выборы. Информация об этом появилась в телеграм-канале врио главы региона.

Сегодня, 8 сентября, Роман Бусаргин записал видеообращение к саратовцам.

— 9, 10 и 11 сентября в регионе пройдут выборы. Нам предстоит принять несколько важных решений, от которых будет зависеть будущее нашей с вами области.

Приходите на свои избирательные участки в дни голосования с 8 часов утра до 8 часов вечера. Это не займет у вас много времени, но сделать это очень важно. Именно вы решаете, каким будет наш регион завтра, — пригласил жителей области Бусаргин.

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