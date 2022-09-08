фото: архив КП

Саратовец пытался устроиться на работу и лишился 41 тысячи рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

По сообщению ведомства, 24-летний житель Ленинского района Саратова обратился в полицию по факту дистанционного мошенничества. Как утверждает заявитель, в начале сентября он пытался устроится на работу по объявлению из соцсетей.

Неизвестный потребовал данные карты, в том числе 3-хзначный код с обратной стороны и номер телефона. Передав все данные, заявитель обнаружил в личном кабинете попытку оформления микрозайма, которая была отказана банком, но через несколько дней молодой человек заметил, что с карты неизвестными были списаны средства в сумме 41 000 рублей, после чего обратился в полицию.

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