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Олег Костин поддержал инициативу создания вытрезвителей. Об этом стало известно на традиционном брифинге минздрава Саратовской области сегодня, 8 сентября.

Глава регионального минздрава Олег Костин поддержал предложение Романа Бусаргина о возобновлении деятельности вытрезвителей.

По словам Костина, раньше этим занимались правоохранительные органы, а теперь вытрезвители попадут в зону ответственности медиков. Глава минздрава считает эту инициативу правильной и отмечает, что заведения будут именно медицинскими, а не «исправительно-карательными», подчеркивая, что с алкогольными проблемами может столкнуться вполне добросовестный и порядочный человек.

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