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Олег Костин: за последние 6 недель не было летальных случаев коронавируса. Об этом стало известно на традиционном брифинге минздрава сегодня, 8 сентября.

По словам главы регионального Минздрава Олега Костина, несмотря на легкое течение заболевания во многих регионах, включая и Саратовскую область, темпы заболеваемости растут, хотя в Москве и Ленинградской области ситуация уже стабилизируется, следом стабилизации ожидают и в наших регионах.

Зачастую по подозрению на коронавирус врачей вызывают из-за любой температуры, но Костин отмечает, что и врачи уделяют внимание всем, а для быстрого опознания симптомов используются телефонные консультации.

ПЦР и экспресс-тестирование обязательно проводится бесплатно и безвозмездно, кроме того, стоит отметить что по словам главы минздрава, за последние 5-6 недель не было ни одного летального случая COVID-19.

Костин утверждает, что учреждения здравоохранения обеспечены всеми необходимыми медикаментами для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас в области функционирует 121 стационарный пункт вакцинации и 12 передвижных. Всего 1 603 180 человек привиты, вакцинация идет по графику.

Так же идет вакцинация от гриппа, 470 555 доз вакцины отгружено в области на сегодняшний день, прививку от гриппа следует ставить спустя месяц после вакцины от коронавируса.

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