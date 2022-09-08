фото: минсоцзащиты

В Саратове открыли новые пункты выдачи льготных транспортных карт. Об этом сообщает министерства труда и социальной защиты области.

В Саратове и Энгельсе продолжается выдача транспортных карт гражданам льготных категорий. С начала недели их получили более 20 тысяч человек. Напоминаем, в Саратовской области бумажные единые социальные проездные билеты будут заменены транспортной картой с ноября этого года.

Сейчас карты выдают идет в павильонах ООО «ПлатежЦентр» в Саратове и Энгельсе. С информацией об адресах и режиме работы пунктов выдачи транспортных карт можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, для удобства жителей региона открыты дополнительные пункты выдачи по адресам пл. Ленина, д. 3 (комитет социальной поддержки населения), ул. Слонова, 13 (министерство труда и социальной защиты, 1 этаж).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.