Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 9:11

За два года в Саратове обещают построить 400 километров ливневок

Сумма затрат достигнет 800 миллионов рублей
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

За два года в Саратове обещают построить 400 километров ливневок. Об этом стало известно в ходе брифинга городского комитета по строительству.

З два года - в 2023 и 2024 годах в городе Саратове обещают существенно расширить площадь ливневой канализации.

— В прошлом году мы потратили 9 миллионов рублей, чтобы обустроить ливневку и дренаж, сообщил руководитель комитета Илья Горбатенко. В числе объектов - улица Миллеровская, школа «Авиатор», проспект Строителей, улица Политехническая. В 2022 году на строительство было выделено 18 миллионов.

За следующие два года планируется потратить 800 миллионов рублей на 400 километров ливневок. Порядка 45 объектов будут под ремонтом или строительством.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.