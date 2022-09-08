фото: архив КП

За два года в Саратове обещают построить 400 километров ливневок. Об этом стало известно в ходе брифинга городского комитета по строительству.

З два года - в 2023 и 2024 годах в городе Саратове обещают существенно расширить площадь ливневой канализации.

— В прошлом году мы потратили 9 миллионов рублей, чтобы обустроить ливневку и дренаж, сообщил руководитель комитета Илья Горбатенко. В числе объектов - улица Миллеровская, школа «Авиатор», проспект Строителей, улица Политехническая. В 2022 году на строительство было выделено 18 миллионов.

За следующие два года планируется потратить 800 миллионов рублей на 400 километров ливневок. Порядка 45 объектов будут под ремонтом или строительством.

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