фото: пресс-служба правительства

Роман Бусаргин обсудил с главой металлургического холдинга реализацию стомиллиардного проекта в Балаково. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Саратовской области.

На встрече главы региона Романа Бусаргина с учредителем металлургического холдинга «Новосталь-М» Иваном Демченко обсуждалась инвестиционная деятельность и текущая работа Металлургического завода Балаково.

— Компания для нас - очень серьезный партнер. Благодарен за то, что в сложное время не свернули инвестиционное направление и продолжаете проекты, связанные со строительством прокатного стана, других производств, причала. Со стороны региона всегда будем оказывать предприятию всестороннюю поддержку, чтобы вы чувствовали хорошую платформу для своей работы, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков области, - отметил Роман Бусаргин.

По словам Ивана Демченко, в Балаково реализуется один из самых масштабных проектов в России с объемом вложений в 100 млрд рублей.

Металлургический завод Балаково мощностью более 1 млн тонн сортового проката в год - первый производитель проката в ПФО. Предприятие реализует несколько крупных проектов, которые позволят создать свыше 3 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, что холдингом было принято решение о развитии металлургического производства на балаковской площадке благодаря инициативе Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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