фото: СУ СКР

В Саратове следователи проводят проверку по факту смерти двухмесячной девочки. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня утром, 8 сентября, бригадой скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову в квартиру дома по улице Осипова города Саратова была констатирована смерть 2-х месячной девочки.

Следователем СК совместно с судмедэкспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено.

Производится проверка.

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