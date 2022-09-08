фото: Росгвардия

Замначальника Управления Росгвардии по Саратовской области остался под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского областного суда

По данным органа, заместитель начальника Управления – начальник центра лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области Анатолий Валгуцков органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений в получении взятки.

Ранее, во Фрунзенский районный суд обратился следователь с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что, находясь на свободе, обвиняемый мог бы вынуждать других фигурантов дела изменять показания с помощью подкупа или угроз.

Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента фактического задержания, то есть до 23 октября 2022 года.

Сторона защиты не согласилась с решением суда и обжаловала его. Саратовский областной суд, рассмотрев материал, не усмотрел оснований для избрания более мягкой меры пресечения.

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