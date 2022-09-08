фото: Архив КП

На День города в центре Саратова ограничат движение транспорта. Об этом сообщает мэрия города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Велопарада в рамках празднования Дня города с 20:00 9 сентября до 11:00 10 сентября будут временно ограничены остановка и стоянка транспортных средств по улицам:

- ул. 2-я Садовая от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Набережной Космонавтов;

- Набережной Космонавтов от ул. Валовой до ул. Московской;

- ул. Московской от Набережной Космонавтов до ул. им. Лермонтова М.Ю.;

- ул. им. Лермонтова М.Ю. от ул. Московской до ул. Первомайской;

- ул. Первомайской от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. Радищева А.Н.;

- ул. им. Радищева А.Н. от ул. Московской до ул. Театральная площадь.

с 09.00 до 11.00 10 сентября будет временно ограничено движение транспорта по:

- ул. 2-я Садовая от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Набережной Космонавтов;

- Набережной Космонавтов от ул. Валовой до Обуховского пер.;

- ул. Московской от Набережной Космонавтов до ул. им. Лермонтова М.Ю.;

- ул. им. Лермонтова М.Ю. от ул. Московской до Обуховского пер.;

- ул. Первомайской от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. им. Радищева А.Н.;

- ул. им. Радищева А.Н. от ул. Московской до ул. Театральная площадь;

- ул. им. Чернышевского Н.Г. от ул. Соляной до Обуховского пер.;

- ул. Мичурина И.В. от ул. Соляной до Обуховского пер.;

- ул. Октябрьской от ул. Московской до ул. им. Григорьева Е.Ф.;

- ул. Комсомольской от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московской;

- ул. им. Некрасова Н.А. от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московской;

- ул. Соборной от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московской.

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