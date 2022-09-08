В Саратове временно закрывается движение троллейбусного маршрута №2. Об этом сообщает официальная страница СГЭТ «ВКонтакте».
Сегодня, 8 сентября, в Саратове закрывается движение троллейбусного маршрута №2 по улице Григорьева на участке от улицы Чернышевского до улицы Лермонтова.
Возобновить движение на данном участке планируется после окончания работ ПАО «ТПлюс».
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