В Саратове временно закрывается движение троллейбусного маршрута №2. Об этом сообщает официальная страница СГЭТ «ВКонтакте».

Сегодня, 8 сентября, в Саратове закрывается движение троллейбусного маршрута №2 по улице Григорьева на участке от улицы Чернышевского до улицы Лермонтова.

Возобновить движение на данном участке планируется после окончания работ ПАО «ТПлюс».

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