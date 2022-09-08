фото: архив КП

В Саратовской области выявили 694 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб

По данным на 9 утра 8 сентября, количество заболевших в области составляет 268 897 человек. Выздоровело с начала эпидемии 257 946 больных, из них 664 — за прошедшие сутки. На стационарном лечении находится 265 человек, на амбулаторном — 4 685.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 264, Энгельсском — 87, Балаковском районе — 77, Балашовском — 60, Вольском — 24, Самойловском — 18.

Чаще всего заболевают люди среднего возраста - 215 случаев.

У восьми больных обнаружена пневмония, еще у одного болезнь проходит бессимптомно, у всех остальных - признаки ОРВИ.

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