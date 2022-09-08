фото: ГУ МВД
В ДТП под Дергачами погибло двое пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области
По предварительным данным, сегодня, 8 сентября в Дергачевском районе произошло ДТП.
Примерно в 00:57 на полевой дороге рядом с селом Демьяс Дергачевского района опрокинулась Lada Vesta, за рулем которой сидел мужчина 62 лет.
В результате ДТП пассажир «Лады», 66-летний мужчина скончался на месте, а 61-летняя женщина - в больнице.
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