фото: ГУ МВД

В ДТП под Дергачами погибло двое пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области

По предварительным данным, сегодня, 8 сентября в Дергачевском районе произошло ДТП.

Примерно в 00:57 на полевой дороге рядом с селом Демьяс Дергачевского района опрокинулась Lada Vesta, за рулем которой сидел мужчина 62 лет.

В результате ДТП пассажир «Лады», 66-летний мужчина скончался на месте, а 61-летняя женщина - в больнице.

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